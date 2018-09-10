تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وفى بداية اللقاء، عرضت وزيرة الصحة تقريراً حول مبادرة فحص فيروس"سي"، حيث أوضحت الوزيرة أن المبادرة سيتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية على ثلاث مراحل بداية من أكتوبر المقبل حتى نهاية أبريل القادم.

وأشارت إلى الموقف التنفيذي للحملة القومية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، موضحة أنه تم في هذا الصدد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام قاعدة بيانات الناخبين لتحديد المستهدفين بعملية المسح الطبي الشامل، والذي يقدر عددهم بحوالي 52 مليون مواطن، مضيفة أنه جرى إجراء عملية المسح لنحو 5 ملايين مواطن، وتلقى العلاج مليون و800 ألف.

وزيرة الصحة تعرض مراحل تطبيق مبادرة فحص فيروس"سي" ..وعلاج 17437 مريضاً من اجمالى 17888 بقوائم الانتظار لدى وزارتى الصحة والتعليم العالى

وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، أوضحت الوزيرة أن عدد المرضى الذين جرى علاجهم بالتدخلات الجراحية حتى اليوم من قوائم الانتظار قد وصل إلى 17437 مريضاً من إجمالي 17888 مريضاً بقوائم الانتظار لدى وزارتي الصحة والتعليم العالي، وذلك من خلال 153 مستشفى.

وحول مشروع جمع وتصنيع مشتقات البلازما، أشارت الوزيرة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لدراسة التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال والاستفادة منها.

وعن توافر ألبان الأطفال بالسوق المحلي، أكدت الوزيرة، أن هناك متابعة دورية لموقف الأرصدة ومعدلات التغطية على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى توافر هذا المنتج الضرورى بالكميات المطلوبة.

وبشأن ملف تطوير شركات إنتاج الأدوية فى مصر، نوهت الوزيرة إلى مشروع إقامة الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية، مشيرة إلى الاستراتيجية الانتاجية لها وخطتها للمساهمة فى انتاج نحو 92 صنفاً من الاصناف الخاصة بعلاج الاورام فى مصر على مرحلتين، كما أشارت الوزيرة إلى ما يتم بذله من جهود لتشجيع مصانع الدواء المصرية على التصدير، وخاصة إلى الدول الافريقية، والعمل على إزالة أى معوقات قد تواجه عمليات التصدير.

وفيما يتعلق باستراتيجية الوزارة للحد من نواقص الادوية، اشارت الوزيرة إلى أن هناك نظاماً للتنبؤ المبكر لتجنب حدوث ازمات نقص الدواء وذلك من خلال متابعة وترصد المستحضرات الحيوية لفترة ستة اشهر مقبلة، والعمل على حل أى معوقات قد تواجه الشركات فى عملية الانتاج أو الاستيراد، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من اجراءات لتوفير مستحضر الانسولين، حيث تم التنسيق مع شركة المهن الطبية لزيادة إنتاج الأنسولين بها من 700 ألف إلى 900 ألف شهريا خلال شهر أغسطس، وإصدار موافقة مبدئية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية لاضافة خط تعبئة أخر للانسولين مما سيزيد من طاقتها الانتاجية.

كما عرضت الوزيرة تقريرا حول ما تم اتخاذه من اجراءات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث اشارت إلى الخطوات التى تمت لميكنة المشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والتي شملت تحديد الأطر الفنية للمنظومة ووضع مسودة المواصفات الخاصة بها، إلى جانب الانتهاء من مسودة كراسة الشروط الخاصة بمشروع الميكنة.

واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لتأهيل وتجهيز المنشآت الصحية بالمحافظة، مضيفة أنه تم استلام 10 وحدات ومركز صحي وجار الانتهاء من توريد التجهيزات لفرش تلك الوحدات، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد الخدمات المنتظر تقديمها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ببورسعيد، وتقييم الخدمات المقدمة من القطاع الخاص فى هذا الإطار، مع الانتهاء من تدريب القوى البشرية على معايير الجودة والاعتماد.