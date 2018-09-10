قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خاطب وزارة التربية والتعليم لمنع المدارس من إجبار أولياء الأمور على شراء ملابس من محلات بعينها، لأن هذا يخل من حق المواطن في اختياره للسلعة الذي يريد شرائها.

وطالب "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أولياء الأمور بالإبلاغ فورًا عن أي مدرسة تجبر طلابها على شراء الملابس من محلات محددة.

وأوضح أن أي مدرسة ستجبر الطلاب على أي شيء سيتخذ ضدها الإجراءات اللازمة وسيتم عرضها على النيابة المختصة.