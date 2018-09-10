قال الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن غدًا الثلاثاء، سيكون موعد بداية تدريب الأطباء والمشاركين في مبادرة الرئيس السيسي، لفحص 50 مليون مواطن للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس سي، مشيرًا إلى أنه سيستمر لمدة 5 أيام، وواصفًا إياه بالمسح الأكبر في التاريخ الذي لم ولن يتكرر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه سيجري فحص 17 مليون مواطن في 9 محافظات في شهري أكتوبر ونوفمبر، متوقعًا اكتشاف إصابة مليون ونصف المليون مواطن بالمرض.

وتابع: "منظمة الصحة العالمية ستشارك في هذا الفحص، ومسؤولوها منبهرين بالكشف، وكبرى الدول وشركات الأدوية تريد المشاركة في الفحص"، لافتًا إلى أن مصر تعالج بعض الوافدين إليها من الخارج من المرض.