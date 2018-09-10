قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة تتبنى مخططًا استراتيجيًا للتنمية العمرانية في مصر، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن هناك 2.5% زيادة سنوية في تعداد سكان مصر، لذلك الدولة بحاجة إلى بناء 50 مدينة جديدة خلال الـ40 سنة المقبلين.

وأوضح أن وزارة الإسكان قررت إقامة 20 مدينة جديدة لاستيعاب 30 مليون نسمة، لافتًا إلى أن أكثر من 16 مدينة دخلت حيز التنفيذ.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تبني مدنًا جديدة حضارية بها كل الخدمات، منوهًا إلى أن هذه المدن تخلق فرص جديدة للاستثمار وتوفر فرص عمل للشباب.