قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حققت خلال العام المالي الحالي إيراد 4.803.163.907 مقابل 2.458.975.000 العام المالي الماضي بزيادة في الإيراد والفائض.

وأضاف عرفات أن الفائض المستهدف كانت قيمته 1.617.235.000 جنيه لكن ميناء الإسكندرية حقق فائضاً فعلياً قيمته 3.640.320.715 جنيه بزيادة حوالي 225% عن المستهدف وبزيادة حوالي 182% عن الفائض الفعلي للعام المالي الماضي والذي كان 1.989.334.373.

ومن جانبه، قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الميناء نجح في مضاعفة إيراد وفائض الميناء للعام الثاني على التوالي.

وأشار إلى أن أسباب الزيادة في الفائض ترجع إلى المشروعات الجديدة بالميناء، والعمل على تقليل المصروفات، وترشيد الاستهلاك، والاستغناء عن بعض العقود التي لا فائدة لها والتي يمكن أن يقوم بأعمالها موظفي الميناء، وكوادره، وشركاته وهذا ما تتبعه الهيئه لتتمكن من زيادة الإيرادات والفائض الذي يؤول بأكمله إلى خزينة الدولة.