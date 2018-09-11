افتتح الدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، معرض التربية الفنية، الذي تضمن: "أعمال المعرض خشب، تصوير ـ تصميم، نحت، أشغال فنية، نسجيات يدوية، خزف.

كما افتتح عميد الكلية، معرض الاقتصاد المنزلي وإجراء عدد من المسابقات والتي ضمت مسابقة التغذية، تصميم الأزياء، التطريز بين طلاب الجامعات المشاركة في الملتقى، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمتلقى الإبداعي الـ3 لكليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية، والذي افتتح يوم الأحد الماضي، برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائبه لشؤون التعليم والطلاب، وبمشاركة أكثر من 165 طالب وطالبة من طلاب التربية النوعية من مختلف الجامعات المصرية والتي تشمل: "المنوفية - الفيوم - عين شمس - أسوان"، ومن المقرر أن يختتم الملتقى يوم الخميس المقبل 13 سبتمبر، بتوزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى.

وأضافت الدكتورة أبرار مصطفى وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، أن برنامج الملتقى يتضمن زيارات ترفيهية وسياحية للضيوف المشاركين لأهم معالم جامعة أسيوط والمزارات الأثرية والدينية في المحافظة.