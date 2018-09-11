أكد مصدر بهيئة الآثار بالشرقية، اليوم، نقل 3 مسلات من منطقة آثار صان الحجر بمحافظة الشرقية إلى المتحف المصري الكبير وسط حراسة مشددة، موضحا أنه جرى نقل المسلة الواحدة بواسطة عدة سيارات نقل ثقيل، مشيرا إلى أن وزن المسلة يزيد عن 30 طنا ما أدى لاستخدام 10 سيارات.

وكان عدد من الأهالي تجمعوا أمام المنطقة الآثرية لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بعدم نقل الآثار فيما تدخلت الأجهزة الأمنية موضحة لهم أنه يتم نقل المسلات بناء على قرار الجهات المختصة والمسؤولة في إطار خطة الدولة لإحداث تنمية سياحية حقيقة من خلال عرض الآثار والترويج للمناطق السياحية بالطرق المثلى.

واستجاب الأهالي لمطالب الأجهزة الأمنية بالسماح بنقل الآثار، مؤكدين تأييدهم لأي قرار من الدولة من شأنه تحقيق المصلحة العامة للبلاد وانصرفوا على الفور.

قال رائف تمراز، عضو البرلمان عن دائرة الحسينية، إنه سيتم التواصل مع وزارة الآثار لاستكمال أعمال الترميمات والتطويرات التي تتم بالمنطقة ورفع القطع الآثرية التي لا تزال موجودة بالأرض.

وكان الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، قد صرح في وقت سابق، أنه سيتم نقل 3 مسلات فقط من مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية؛ لعرضها بالمتحف الكبير، مشيرا إلى أنه جرى نقل عدد من آثار أسوان للمتحف أيضا.