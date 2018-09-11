وجه رئيس البرلمان الطلابي لمدارس "الأونروا" على مستوى الأردن، أحمد بكر، رسالة إلى الجامعة العربية، طالب فيها بدعم الوكالة، لمساعدة الطلاب اللاجئين على مواصلة تعليمهم.

واصطحب مفوض عام وكالة الأونروا، بيير كرينبول، طالبا فلسطينيا لاجئا لإلقاء كلمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي خصص لبحث دعم الوكالة الأممية المأزومة منذ إعلان إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قطع 300 مليونا كانت تمثل جزئا رئيسيا في تمويل الوكالة.

وتحدث فتى فلسطيني يمثل الطلاب اللاجئين إلى وزراء الخارجية العرب اليوم، لحث المجتمع الدولي على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث لاقت الكلمة تصفيقا حارا من الوزراء العرب والحضور من الاعلاميين والدبلوماسيين.

ووجه الفتى بكر (14 عاما) خطابا إلى مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الثلاثاء، والطالب المتحدث هو رئيس البرلمان الطلابي لمدارس "الأونروا" على مستوى الأردن، أحمد بكر.

وقال بكر أنه يمثل أصوات وطلعات 526 ألف فتاة وفتى يدرسون في مدارس الأونروا، في القدس وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة والأردن، موضحا انه "عندما افتتحت المدارس في الوقت المحدد كانت هذه لحظة احتفال لنا.. أريد أن أشكركم من أعماق قلبي على دعمك لنا.. لكني هنا اليوم لأدعوكم لمساعدتنا على إبقاء مدارسنا مفتوحة. أحمل في طيات خطابي أمل كل فتى وفتاة يرى في استمرار التعليم الأمل الوحيد لتحقيق أحلامهم. ساعدونا لتحقيق أحلامنا كبقية أطفال العالم".

وبحسب سكاي نيوز فقد انتخب بكر رئيس للبرلمان الطلابي عام 2017، وأصبح لاحقا عضو في البرلمان الطلابي المركزي للأونروا في كافة مناطق عملها، ويدرس بكر في في مدرسة أساسية في مخيم البقعة شمالي العاصمة الأردنية عمان.