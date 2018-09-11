قال الفنان سمير صبري، إن وضع التلفزيون المصري حاليًا يرثى له، وأن ذلك نتيجة وجود 44 ألف موظف لا يعملون شيئًا من أصل 45 ألف موظف.

وأضاف "صبري" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على هامش ندوة التي نظمها نادي اليخت بالإسكندرية، مساء اليوم، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حين زار "جزيرة العدو الصهيوني" وجد مبنى إذاعتهم صغير جدًا ويعمل به 5 أفراد، ومع ذلك لديهم إعلام قوى.

وأكد أن الاهتمام بتطوير التلفزيون المصري أهم من شراء القنوات الفضائية أو افتتاح جديد كما تقوم به الدولة الآن.

واستكمل: "يجب أن ترجع الدولة قيمة هذا الصرح الكبير، وأتمنى أن أعود إليه مجددا واختتم حياتي بتقديم برنامج به".

وأشار إلى أنه حاليًا "يقوم بتدوين كتاب عن حياته العملية، ويستعرض جميع الشخصيات الذين شاركوا معه في الأعمال الفنية، ومن تقابل معهم أثناء عمله الإعلامي".