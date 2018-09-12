أغنيات مصرية عدة حققت انتشارا عالميا بسبب ألحانها، ولكن نادرا ما نرى أغنيات من قلب القاهرة يغنيها مطربو الغرب بكلماتها العربية.

"الوطن" تستعرض أبرز الأغنيات المصرية، التي غناها الغرب بكلماتها العربية:

- "فيها حاجة حلوة":

من أبرز تلك الأغنيات التى حققت صدى كبير وواسع لدى الغرب بكلماتها العربية، هي أغنية "فيها حاجة حلوة" للفنانة ريهام عبدالحكيم، التي أعادت غنائها الفرقة الموسيقية للقوات البحرية الأمريكية.

- "حبيبي يا نور العين":

تعد أغنية الفنان عمرو دياب، حبيبي يانور العين، من أكثر الأغنيات المصرية والعربية التي تم إعادتها أكثر من مرة بأكثر من لغة، والفضل فيها يعود للشاعر أحمد شتا والملحن ناصر المزداوي، وآخر إعادة لها كانت ضمن برنامج "ذا فويس" النسخة الروسية.

- "180 درجة":

رغم أن أغنية 180 درجة لم تحقق النجاح الكبير لتامر حسني بمصر والوطن العربي، إلا أن الأغنية وجدت صداها خارجيا حينما أعادها مطرب بريطاني شاب يدعى "جاي".