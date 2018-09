في تقرير نشره موقع "CNN" تم الإشارة إلى الأسباب، التي تجعل إعصار "فلورانس" من أشد الأعاصير على الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر التقرير أربعة أسباب جعلت من الإعصار هو الأشد خطورة.

قوته غاشمة

قفز إعصار "فلورانس" من فئة 2 إلى إعصار من الفئة الرابعة على مدى عدة ساعات. حتى يمكن أن يصبح أكثر كثافة كلما اقترب من كارولينا، وقال تشاد مايرز خبير الأرصاد الجوية في شبكة "سي إن إن"، "هذه العاصفة ستصبح أقوى قبل أن تصل إلى اليابسة"، واعتبارا من صباح يوم الثلاثاء ، كانت فلورنسا بها رياحا بقوة 130 ميلاً في الساعة. قبل أن تضرب السواحل الأمريكية، يمكن لفلورنسا أن تصبح قريبة من عاصفة من الفئة الخامسة - أي أن الرياح يمكن أن تقترب من 157 ميل في الساعة.

جدران قاتلة للمياه

وتعتبر الرياح المذهلة ليست هي الخطر الأكبر. وقالت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ان هذا سيكون عاصفة فلورنسا، وقال بروك لونج، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الفيدرالية: "إن زيادة العاصفة لديها القدرة القصوى على قتل أكبر عدد ممكن من الناس، كما أن لديها أعلى الإمكانات للتسبب في معظم الدمار"، زيادة العاصفة هي في الأساس عبارة عن جدار من الماء يمكن أن يبتلع أجزاء من الساحل وقال مايرز: "سيشهد هذا عاصفة في نطاق 20 قدمًا".

من الممكن أن يسبب الإعصار فيضانات داخلية واسعة النطاق

وبصرف النظر عن الفيضانات الساحلية الضخمة ، من المحتمل أن يغرق اعصار فلورنسا المدن في المناطق الداخلية البعيدة كذلك، وكلما طال أمد الإعصار فوق الأرض، كلما هطلت أمطار أكثر على نفس المكان، وقال لونج: "بالرغم من أن هذه العاصفة ، من المتوقع أن تتوقف عن إهدار كميات غزيرة من الأمطار عبر ولاية كارولينا الشمالية إلى ولاية فرجينيا، لذلك فإن هذا لن يكون مجرد تهديد ساحلي. إنه تهديد على مستوى الولاية"، وذكر مايرز إن بعض المناطق يمكن أن تغرق مع 20 بوصة فقط من المطر وأضاف أن المشكلة هي أن الكثير من كاروليناس مشبعة بالفعل من الأمطار. لذلك لا يمكن للأرض استيعاب المزيد من المياه، وقال خبير الارصاد في محطة "سي.إن.إن" براندون ميلر "الفيضانات الداخلية ستكون تهديدا رئيسيا ويجب أن ينتابها الناس بعيدا عن موقع اليابسة".

الإعصار يتجه نحو الناس الذين لم يعتادوا على الأعاصير الكبيرة

إذا حدثت التوقعات الأخيرة ، فإن فلورنسا ستضرب إلى الشمال على الساحل الشرقي أكثر من أي إعصار آخر من الفئة الرابعة في التاريخ، وخلال 29 سنة منذ ضرب إعصار هوغو، ارتفع عدد سكان ساحل كارولينا إلى حد كبير، وقال مايرز من خبراء الأرصاد الجوية في شبكة "سي.إن.إن"، "هناك مزيد من الناس يعيشون بين تشارلستون - ساوث كارولينا ومدينة مورهيد - نورث كارولاينا بنسبة 25 في المئة عما كان عليه الحال عندما وصل هوجو إلى اليابسة"، وقال مايرز، "الكثير من الناس هنا لم يروا عاصفة بهذا القدر، "ليس لديهم أدنى فكرة عن ماذا يمكن أن تفعله الرياح اذا اتت إلى منزلك وماذا تفعل بمنزلك لجعله أكثر أمانًا بعد الإخلاء."

وأضاف التقرير أن حتى كارولاينا الشمالية - وهي مدينة ساحلية معتادة على الطقس القاسي تستعد لتأثير وحشي بشكل غير عادي، وقال بيل سافو، رئيس بلدية ويلمينغتون، "نحن مجموعة مرنة، نمر بالكثير من هذه المخاوف من الأعاصير على مدار السنين، لكن هذا أمر خطير للغاية" وقام بتحذير السكان من اتخاذ الاحتياطات قائلا، "لأنه بمجرد أن تقع هذه العاصفة علينا، لن نتمكن من إرسال طاقم الطوارئ لإنقاذك".

