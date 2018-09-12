أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة في البحيرة، استقرار حالة ياسمين محمد إبراهيم 42 سنة، وطفلتها الموجودة حاليا في حضانة مستشفى غرب النوبارية، بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها ولطفلتها.

وقال إن أطباء المستشفى تعاملوا بالشكل المطلوب مع السيدة التي وضعت طفلتها داخل توك توك قبل وصولها إلى المستشفى، حيث قدمت المستشفى الإجراءات اللازمة بمجرد وصولها إلى المستشفى.

وأضاف أن ياسمين محمد إبراهيم، وصلت إلى مستشفى غرب النوبارية، في توك توك وضعت طفلتها فيه، وفور وصولها إلى قسم الاستقبال في المستشفى تعامل معها قسم الطوارئ من أطباء وتمريض، ودخلت قسم العمليات بقسم النساء والتوليد لإتمام إجراء عملية الولادة الطبيعية في المستشفى، ونقلت المولودة بالحضانة، وقدمت الرعاية الطبية اللازمة لها.