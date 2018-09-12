نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية ختام النشاط الصيفي، بقصر ثقافة الشاطبي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، مساء أمس، وذلك بالتعاون مع إدارة شرق التعليمية، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم.

تضمن الحفل تقديم فقرات متنوعة، منها فقرة نتاج الورش الفنية، التي أقيمت خلال الإجازة الصيفية، أداء تمثيلي عن "فن الاتيكيت"، فقرة عن التوعية الصحية، وأخرى بعنوان "طوف وشوف" عن المعالم السياحة في مصر.

كما جرى بالحفل، إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة للفرع بقيادة كابتن مصطفى الروش، قدمت من خلاله مجموعة من "التابلوهات" الاستعراضية نالت إعجاب الحضور منها "الفرح، رسالة، الشهيد، والتنورة على نغمات أغنية مدد يا رسول الله".

جدير بالذكر، أن الفرقة تكونت 2013، وتتألف من 40 عضوا تتنوع إعاقتهم ما بين الذهنية والسمعية، جرى اعتمادها من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2015، وخصصت قصر ثقافة الشاطبي لإقامة البروفات، شاركت الفرقة بمهرجان متحدي الإعاقة بالمدينة الشبابية بأبي قير 2016، حصلت على المركز الأول بمهرجان الأقصر الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، الذى أقيم بمحافظة الأقصر في نوفمبر 2015، مهرجان في حب الإسكندرية، الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية 2017.

كما شاركت في حفل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي أقيم هذا العام، إلى جانب العروض الفنية المختلفة التي تقدمها الفرقة بالمراكز الثقافية المختلفة داخل وخارج الإسكندرية.