قرر المستشار رامي حيدر، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار سعيد تعلب رئيس نيابة مركز الدلنجات، اليوم، حبس فلاح وزوجته لقتلهما عاملا وحرقه بالقرب من محطة الصرف الصحي على طريق الخيرى بقرية محسن بمركز الدلنجات، لارتباطه بعلاقة غير شرعية مع زوجة الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز الدلنجات، بعثور الأهالي بقرية محسن التابعة لدائرة المركز، على جثة شاب مجهول الهوية متفحمة بأكملها.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة متفحمة لذكر في العقد الثالث من العمر وبجواره جركن فارغ تنبعث منه رائحة بنزين، وجرى إخطار النيابة التي انتقلت لمكان الواقعة، وأمرت بانتداب طبيب شرعي وأخذ عينة الحامض النووي لبيان هوية المجنى علية والنشر عن الجثة بأوصافها وحصر حالات الغياب.

ووجه اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث برئاسة العميد عبد الغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد إسلام قطب رئيس مباحث الدلنجات.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لشاب يدعى "علاء. س. ع" يعمل قهوجي في كشك لبيع الشاي ومقيم بمركز دمنهور، كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وجاره " فتحى. ع. ع" فلاح.

وكشفت التحريات عن وجود علاقة بين المجنى عليه وزوجة جاره، ما دفع الزوج للاتفاق مع زوجته لاستدراج المجنى علية لمكان الواقعة والتخلص منه بقتله، حيث قامت باستدراجه لمكان بعيد وقاما بشراء جركن بنزين من إحدى محطات الوقود بالدلنجات، وعند وصول المجنى عليه لمكان الجريمة قام بالانقضاض علية وتقييده وإشعال النيران فيه وهو على قيد الحياة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.