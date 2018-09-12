اعتبر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن «مصر تشهد أكبر ثورة تعليمية فى تاريخها الحديث، حيث سيلتحق ٢٫٥ مليون طالب بالنظام الجديد بعد أقل من أسبوعين، واكتمل تأليف المناهج والكتب الجديدة، وكذا دليل المعلم لكل مادة»، موضحاً أنه تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى من المعلمين للاستعداد للعام الجديد، إلى جانب الانتهاء من إعادة فرش الفصول للتوافق مع استراتيجيات التعلم النشط.

«مدبولى»: توصيل 93٪ من البنية المعلوماتية إلى المدارس

وقال «شوقى»، فى مؤتمر بمجلس الوزراء، اليوم، إن عدد المدارس هذا العام بلغ 53587 مدرسة، بزيادة 5٫5%، ويستفيد منها 21٫5 مليون تلميذ، بزيادة 11%، ويستهدف برنامج الحكومة إنشاء 200 ألف فصل خلال السنوات الأربع المقبلة، بإجمالى 12 ألف مدرسة جديدة، للقضاء على مشكلة الكثافات.

وحول نظام التقييم فى المرحلة الثانوية من التعليم العام، نبه الوزير إلى أن أساس التطوير فى هذه المرحلة هو الاتجاه لـ«الفهم» بدلاً من استذكار الإجابات النموذجية، وأن «التابلت والشبكات» مجرد أدوات لعلاج مشاكل فى وضع وتنفيذ وتأمين وتصحيح الامتحانات مع تيسير الوصول إلى المحتوى الرقمى «مجاناً». وأضاف أنه تم التعاقد على ٧٠٨٠٠٠ تابلت من شركة سامسونج العالمية، وستبدأ الدراسة بشكل طبيعى حتى يتم تسلمه وتنفيذ أول امتحانات إلكترونية فى يناير 2019.

وأضاف «شوقى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيفتتح الأحد المقبل عدداً من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وناشد أولياء الأمور الابتعاد عن الدروس الخصوصية، أو شراء الكتب الخارجية

من جهة أخرى، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم، إنه يتم العمل على توصيل البنية المعلوماتية الحديثة بالمدارس الثانوية لـ2575 مدرسة، وتم الانتهاء من 2433 مدرسة بنسبة 93%، والانتهاء من باقى المدارس فى 5 أكتوبر المقبل، مضيفاً أن النظام الجديد للتعليم سيقضى على «بعبع» الثانوية العامة، وقال إن رئيس الجمهورية يولى اهتماماً كبيراً بقطاعى الصحة والتربية والتعليم.