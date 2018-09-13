أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، عن أسماء ومواقع 12 قرية مهددة ومعرضة لمياه السيول والأمطار الغزيرة في محافظة الوادي الجديد.

وقال المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، إنه جري تحديد القرى في 3 مراكز هي بلاط والداخلة والفرافرة، وهذه القرى هي "الصحوة، بئر 2، بئر 5، بئر الجبل، بدخلو، الراشدة، بلاط، تنيدة، البشندي، وادي الملك، خور الملك، وأبو منقار الأم".

وأضاف مجدي، أن الوزارة أجرت دراسة علمية حددت القرى الأكثر عرضة لمخاطر الغرق وهي 3 قرى "بئر 2، بئر 5، خور الملك" بمنطقة غرب الموهوب بمركز الداخلة، وجار طرح مشروع إقامة بحيرات صناعية وسدود بتكلفة 63 مليون جنيه لحماية هذه القرى من مياه السيول والأمطار الغزيرة، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي عقب انتهاء إجراءات الطرح والبت الفني والمالي بعد 4 أشهر من الآن.