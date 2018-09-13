شهدت إيبارشية سمالوط للأقباط الارثوذكس، نشاطًا رعويًا كبيرًا، حيث تمم الأنبا بفنوتيوس، مطران الإيبارشية، طقس رسامة القس أبرآم مسعود كاهن قرية التوفيقية التابعة للإيبارشية قمصًا.

جاء ذلك خلال القداس الذي أقيم بكنيسة القرية، كما تأتي رسامة القمص الجديد في ذكرى مرور أربعين سنة على استشهاد كاهن التوفيقية القس غبريال عبد المتجلى حنا، كما تم خلال القداس تدشين معمودية جديدة وأواني المذبح.

ودشن الأنبا بفنوتيوس، أيضا معمودية جديدة في كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء، مسقط رأس الضحايا الأقباط الذين ذبحهم تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وعادت جثامينهم هذا العام.

ورسم كذلك مطران سمالوط، 30 من أبناء كنيستى مارجرجس بقرية حسن باشا ومارمينا الجبل الغربي في رتبة أغنسطس.

يذكر أن الأنبا بفنوتيوس، دشن كاتدرائية شهداء الإيمان بليبيا في 15 فبراير الماضي في عيد استشهادهم.

ومن ناحية أخرى، نظمت إيبارشية سمالوط حفل التخرج للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمدارس العهد الجديد التابعة للإيبارشية، كما تم الحدث ذاته الاحتفال بمرور 10 أعوام على افتتاح مجمع مدارس العهد الجديد بسمالوط.