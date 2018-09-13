أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي، وفقد راس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9.8 مليارات جنيه، وأغلق عند مستوى 849.637 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 15315.9 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان إيجى إكس 50 لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 1.71% وسجل 2452.9 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58%، كما تراجع لمستوى 742.9 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.05% مسجلًا 1900.6 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 178 مليون ورقة مالية بقيمة 601 مليون جنيه عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.28% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 29.1%، والعرب على 8.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.4 مليون جنيه، 43.1 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 294 ألف جنيه، 15.2 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالى.