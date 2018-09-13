أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد بدخول 23 مدرسة الخدمة، الأسبوع المقبل، بتكلفة 166 مليون جنيه وتضم 478 فصلاً مدرسياً بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف أنه يجرى حالياً إنهاء الاستعدادات اللازمة وأعمال الصيانة البسيطة لكافة المدراس مع بدء الدراسة.

وأشار إلى أن المدارس الجديدة تقع بأحياء بولاق الدكرور والوراق والهرم والعمرانية و6أكتوبر والشيخ زايد ومراكز ومدن الصف والعياط وأطفيح وأوسيم والحوامدية وكرداسة ومنشأة القناطر مؤكداً على حرص المحافظة الدائم فى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول ومساهمة المجتمع المدنى في بناء وتجهيز المدارس.

وأوضح المحافظ، أن المدارس الجديدة تشمل العلا الرسمية لغات و3 مدارس يابانى بالمنطقة الصناعية وحدائق الأهرام والشيخ زايد والحاج درويش الوراقي بمنشأة القناطر والبليدة الإعدادية بالعياط وعرب المعازة بالصف والكداية الإبتدائية والكريمات للتعليم الأساسى بأطفيح والنور بالحوامدية وعمر بن الخطاب بأوسيم والشباب للتعليم الأساسى بالهرم، بالإضافة إلى إجراء توسعات كلية وجزئية بعدد من المدراس.

وأضاف أنه جار العمل على إنشاء 32 مدرسة أخرى تضم 689 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليون جنيه.