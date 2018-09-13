أصدر اللواء ممدوح هجرس، رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المحاسب أحمد المغاوري، نائب رئيس مجلس المدينة، بضرورة إحالة مفتش تموين المكلف بمراقبة المخابز البلدية بقرية بلاي، للتحقيق بالشؤون القانونية بسبب ترك مهام أعماله الوظيفية، في الرقابة والمتابعة.

جاء ذلك القرار عقب جولة تفقدية أجراها رئيس المدينة على المنشآت الخدمية والمرافق بعدة قرى للوقوف على مدى انتظام العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين ورصد المشكلات والسلبيات للتغلب عليها.

كما لاحظ هجرس، أحد المخابز البلدية بقرية بلاي، عدم تواجد مفتش التموين المكلف بمراقبة ومتابعة المخبز، وكذلك مخالفة الخبز المنتج للمواصفات المحددة، ووجه بتحرير محضر مواصفات لصحاب المخبز وأصدر قراره المذكور.