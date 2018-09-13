ألقت قوات الشرطة في بريشا شمال إيطاليا، القبض على طالب لجوء بنغلاديشي يبلغ من العمر 20 عاماً في إيطاليا لارتكابه جريمة التغنّي بالإرهاب.

وقالت قوات الشرطة إنه "من خلال مراقبة حساب على فيسبوك، يستخدم في الدعاية للإرهاب الإسلامي الطابع، تم التوصل إلى الشاب المعتقل"، وأنه "عن التدقيق في خلفيات الصور المنشورة، تم تحديد مركز استقبال طالبي اللجوء السياسي الذين كان يقيم فيه في محافظة بريشا"، بمقاطعة لومبارديا،وفقا لما ذكرته وكالة "أكي"الإيطالية.

وذكرت أن الشرطة أن “المواد المنشورة قد أظهرت مع مرور الوقت، تأييداً متزايداً من قبل الشاب لتنظيم (داعش) ولمسيرة التطرف”، حيث “قام على سبيل المثال بنشر عبارات دعائية”، مثل “أنا بحاجة إلى الحرب”، “السماء تنتظرني”، “فتى الدم”، “الموت ينتظر الجميع”، و”ما أبهج يوم الموت”.

وخلصت الشرطة الى القول إن الشاب “نشر أيضاً، عبارات مشيدة للهجمات التي وقعت في 4 يونيو 2017 في لندن، 17 أغسطس في برشلونة و1 نوفمبر في نيويورك”.