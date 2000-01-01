هنجيب سيرتكم... ممكن تشتروا لى صاحب؟

فبعد الفحص والمحص والتمحيص، أتمنى بل وأطالب بطرح كميات جديدة بنسخ معدلة من "كائنات الصحاب" قريبا فى الأسواق، بصراحة ماكدبش عليكم كل البضاعه اللى فى السوق اليومين دول إتضح إنها مضروبه، وأبوس إيد صُناع النسخ الجديده اشتغلوا بضمير شويتين وماتكروتوناش بل أطالبكم بدقة التصنيع، وإلا والله ماهنشترى ولا قطعة وهانسيبهم فى المحلات لحد ما البضاعة تبور، ما احنا عارفين إننا لو إشترينا وجينا نرجع هتقولوا لنا البضاعة لا ترد ولا تستبدل، ومش كل مرة هتسلم الجرة.

الصاحب زمان كان ونعم الصاحب، طيب وهو المفروض إن صاحب زمان ده مانرجعش نشوفه تانى، هل اقتصر مثلا على فترة زمنية معينة؟! ولو رجع فى الوقت اللى إحنا عايشين فيه ده واتعامل معانا هايتحرق! مش عارفة إيه اللى جَرى لصحاب اليومين دول يا أخى! ما بقاش فيهم بركه ولا خير، يمكن نكون كترنا الملح شويتين فى العيش اللى بناكله مع بعض، ولا يمكن عوامل المناخ ووضعه غير المستقر أثرت على أخلاقهم وطريقة تفكيرهم.

هايجى واحد دلوقتى ويقولى إيه الإشاعات اللى عماله تطلعيها على الناس دى ما يمكن ولا مؤاخذة تكونى إنتى اللى مابتعرفيش تختارى الناس اللى تصاحبيهم، هرد وأقول لك أنت مية مية وكلامك يتاقل بالمال، علشان كده أنا قررت أنى أوكل حد يشترى صاحب، ما يمكن أنا اللى مفتريه وظلمت العشرين ألف اللى صاحبتهم طول حياتى، ومن هنا ومن موقعى هذا أعلن فشلى وأطالبكم بشراء صاحب ابن حلال كده ويعيش، بس ينفع تدونى فرصة أقول لك لكم أنا عاوزة صاحب يحتوى على إيه.

أطالب بصاحب يحتوى على ضمير صاحى، صاحب يحتوى على مبادىء لا تتغير، صاحب كده يكون نضيف من جواه زى ما هو بيحاول يزوق نفسه من براه.

أطالب بصاحب من اللى مابيقولش "معلش"، أطالب بإلغاء هذه الخاصية فى الكميات الجديدة اللى هتنزل الأسواق، وينزلوا لنا دفعة جديدة من اللى بتسمعك للآخر وبتتعب نفسها علشان تلاقي لك حلول.

أطالب بصاحب يحتوى على الوفاء وكثير من الثقة، الصاحب ده اللى بيصون العشرة والعيش والملح، فاكرينه طبعا، ولا هتفتكروه إزاى ما هو شاحح من السوق.

أحتاج لصاحب بقلب الأم وعقل الأب وجنون الحياة.

أحتاج لصاحب بطعم المواجهة والتوجيه.

أحتاج لصاحب من اللى بيقسموا الفرح والحزن واللقمة مع بعض.

أطالبكم بصاحب يحتوى على صدق المشاعر، زهقنا بقى من الكدابين، صاحب كده من اللى بوش واحد عارفينه وحافظينه من اللى بيبقوا فى ضهرك زى وشك، صاحب بطعم الحب.

أطالب بصاحب عمر مش صاحب وقت ومصالح، صاحب من اللى لو اتاخرت فى السؤال عنه شويتين يعرف إنك محتاج له، يقوم يجرى عليك ويقول لك مالك فيك إيه؟

أحتاج لصاحب يسألنى مالك من غير ما اتكلم، صاحب ما يملش من سكوتى، من مزاجى المتقلب، صاحب مايخونش صاحب يدى زى ما بياخد، صاحب مايندمنيش على معرفته.

أحتاج لصاحب بطعم الحب بطعم الروح، بطعم الحياة، صاحب من اللى بيخليك دايما تقبل على الحياه ومشاكلها بقلب جامد، صاحب دايما بيقول لك أنا عاوزك ناجح ومشرق، صاحب من اللى ما بيتغيرش بمرور الزمن والناس والأحداث، صاحب ثابت عليك متمسك بيك.

أطالبكم بصاحب من اللى بيقوى العزيمة، صاحب بطعم الأمل والفرح، من النهاية كده صاحب بطعم الحقيقة.

معلش طولت عليكم شويتين، بس كان كل ودى أساعدكم وإنتوا بتصنعوا النسخ الجديدة من الدفعة اللى نتمنى إنها تنزل الأسواق قريبا.