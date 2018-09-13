"الصحفيين": لجنة القيد الجديدة يناير المقبل

قال حسين الزناتي السكرتير العام المساعد بمجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع مجلس النقابة مساء اليوم، اعتمد نتيجة لجنة الزملاء المتقدمين لجدول المشتغلين، مشيرا إلى أن لجنة القيد بجدول تحت التمرين الجديدة ستعقد في يناير المقبل.

وأشار الزناتي في تصريح عقب الاجتماع، إلى أن الاجتماع ناقش ما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة لحل مشكلات الزملاء في بعض الصحف، إضافة إلى بحث ملف الصحف الحزبية، كما ناقش أعمال اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية والمقررة في أكتوبر المقبل، موضحا أن المجلس وافق على بعض طلبات الحصول على إعانات مالية، والتي تقدم بها بعض الزملاء.

وحول التظلمات التي تقدم بها عدد من المؤجلين بلجنة القيد بجدول تحت التمرين الأخيرة، قال إن هذه الطلبات سيجري استقبالها لمدة شهر ومن ثم بحثها.