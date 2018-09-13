قال الدكتور أيمن شبانة، رئيس مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة، إن ديباجة الدستور المصري تضمنت الانتماء المصري للقارة الإفريقية وأُنشِئت لجنة بالبرلمان للشأن الإفريقي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحرص على حضور الفعاليات الإفريقية بشكل منتظم، وهذا دليل على اهتمامه بالقارة.

وتابع أن بناء مستشفى في بوروندي، ليس هو الحدث الأول الذي تشترك فيه مصر من هذا النوع، ويعتبر ذلك من أهم عناصر القوى الناعمة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن المساعدات كات تقدم من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، والآن نقدمها من خلال الوكالة المصرية للشراكة.