صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الاستثمارات بمدينة السادات بلغ 6.838 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات خطة العام المالي 2018/2019، 1.436 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 8520 وحدة سكنية (426 عمارة) بالإسكان الاجتماعى بالمدينة، بتكلفة 1.14 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 3920 وحدة سكنية أخرى (196 عمارة).

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: تم تنفيذ 7 مبان خدمية، لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعى، وهى (مدرستان للتعليم الأساسى، وحضانتان، وسوق تجارية، ووحدة صحية، ومسجد)، وجارٍ تنفيذ 8 مبان خدمية أخرى، وهى (مدرسة للتعليم الأساسى، وسوق تجارية، ووحدة صحية، و3 مساجد، وملعبان ثلاثيان).

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: تم تنفيذ كامل البنية التحتية للكتلة الحالية، وجارٍ تنفيذ البنية التحتية لمنطقة التوسعات الـ 70 ألف فدان، إذ تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى (خطوط المياه الرئيسية المغذية لهذه المناطق)، وتم الانتهاء من أعمال المرافق لمناطق الإسكان الاجتماعى بحى الزيتون، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بحى الزيتون مرحلة (2، 3)، وبلغت نسبة الإنجاز 60 %، وحى النخيل مرحلة رابعة، وبلغت نسبة الإنجاز 65 %، وحى الروضة (1، 2)، وبلغت نسبة الإنجاز 50 %، وتم الانتهاء من أعمال الأسفلت للمنطقة س34، وبلغت نسبة الإنجاز 95 %.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه جارٍ حالياً رفع كفاءة تحديث أعمدة الإنارة بشوارع مدينة السادات، منها 130 عموداً بأشكال ديكورية جديدة، وباستخدام لمبات الليد الموفرة للكهرباء، بنسبة تعادل 60 % بشارع جمال عبدالناصر، والذى يُعد أحد الشوارع المحورية بالمدينة، وجارٍ تنفيذ محطتي محولات بالحى المتميز ومنطقة المطورين، وبلغت نسبة الإنجاز 12 %، وتنفيذ طرق المطورين مرحلة ثانية، وبلغت نسبة الإنجاز 45 %، وتنفيذ أعمال الأسفلت بالحى المتميز، وبلغت نسبة الإنجاز 25 %، ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمى، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه يتم كذلك تنفيذ 33 مبني خدميا، ما بين مدارس للتعليم الأساسي، والثانوي، وحضانات، ووحدات صحية، ومركز شباب، وملاعب، وجارٍ طرح إنشاء مستشفى جامعى سعة 158 سريراً بالمحور المركزى الجديد، وتم الانتهاء من توريد وتركيب نجيلة جاهزة لبعض المزروعات بحى الزيتون (عمارات الاسكان الاجتماعى).