تشهد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة الجود الخيرية، ومؤسسة عصفور الخيرية لإدارة وتطوير مستشفى يشفين، يوم الأحد في الـ10 صباحا.