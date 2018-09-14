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صراع «الوفد» يتصاعد بالتزامن مع «المئوية»

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رئيس مدينة دسوق يناقش استعدادات العام الدراسي مع مسؤولي التعليم

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