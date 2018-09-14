صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بأنه تم تدشين رابطًا إلكترونيًا على الموقع الرسمي لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يمكن من خلاله لأولياء الأمور معرفة معايير اختيار، وقبول الطلاب الجدد بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، واستيفاء النموذج المعد لذلك والمعلن عبر الرابط الإلكتروني هنا.

وتستعرض "الوطن" خطوات تقديم التلاميذ للمدرسة على النحو التالي:

- بالنسبة لأولى رياض أطفال:

1- يتم تقديم نموذج طلب الالتحاق بالمدرسة.

2- يتم تحديد موعد لكل طالب لعمل الاختبار وإعلام ولي الأمر بالموعد لكل صف (الاختبار من المؤسسة).

3- عمل اختبار لكل طالب مع مدرسة رياض أطفال من المدرسة تحت إشراف المؤسسة (الامتحانات من المؤسسة).

- بالنسبة لسنوات النقل:

1- عمل لجنة امتحان لكل الطلبة المتقدمين.

2- يقوم مدرسين من المؤسسة بعملية التصحيح والتقييم وترتيب الطلبة حسب نتائجهم.

يتم حصر نتائج الطلبة واختيار أفضل الطلبه لمقابلة أولياء أمورهم بناءاً على الأماكن المتاحة ويتم ملئ استمارة التقييم بمعرفة من ترشحهم المؤسسة للمقابلات وممثل من إدارة المدرسة، ثم يتم إصدار النتيجة النهائية لعملية الاختيار وكشف بالطلبة المقبولين وكشف بقوائم الانتظار بالترتيب واعتماده من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وإرسال الكشوف النهائية بالنتائج لمدير المدرسة وللوزارة وتبلغ المدرسة أولياء أمور الطلبة المقبولين لدفع المصاريف قبل مدة محددة بعدها يتم أخذ الطلبة المذكورين فى قوائم الانتظار بحسب الترتيب.

ووضعت المدرسة قواعد عامة في عملية اختيار الطلبة كالآتي:

1- تحدد المؤسسة الراعية أعداد المقبولين ليس فقط بناءً على الأماكن المتاحة ولكن أيضًا على مستوى الطلبه المتقدمين، إذ أن المدرسة للمتفوقين.

2- تقوم المؤسسه بالاختبارات وتصحيحها ورصد النتائج بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

3- لا تدخل أية اعتبارات للقبول سوى نتائج الاختبارات والمقابلات ويتم الأخذ بالأعلى مجموعا فالأقل.

4- في حاله تساوي المجموع لطالبين تمنح الأولوية للأخوات، ولمن تقييم أولياء أمورهم أكبر، لأنها النسبة الأقل تأثيراً في المجموع الكلي.

5- يتم عمل عدة لجان فردية لطلبة أولى رياض أطفال، ولذلك يكون اختيار أفضل الطلبة من كل لجنة على حدة، لمراعاة فروق التصحيح الفردية، أما فيما يخص ترتيب كشف الانتظار فيكون الترتيب للأعلى في المجموع بصرف النظر عن اللجان.

6- عامل السن لا يدخل فى عمليه الاختيار، إذ أن القانون يسمح بدخول الطلبة لأولى رياض أطفال حتى سن السادسة في أول أكتوبر.

7- نتائج امتحان اللغة الإنجليزية تدخل في معايير التقييم للطلبة المتقدمين للتحويل فقط بدءً من الصف الثالث، أما بالنسبة للطلبة المحولين حتى الصف الثاني الابتدائي نتائج امتحان اللغة الإنجليزية لا تدخل في التقييم النهائي.

8- فيما عدا السنة الدراسية الأولى للمدرسة، تمنح فرصة لتقديم تظلمات فى مرحلة أولى رياض أطفال وتقوم المؤسسة بدراستها وإضافة يوم لمقابلات أولياء الأمور الذين قبلت تظلماتهم وللذين تخلفوا عن الحضور في الموعد المحدد لهم سابقًا لظروف قهرية.

9- فيما عدا السنة الدراسية الأولى للمدرسة بالنسبة للطلبة المكفوفين أو ضعاف البصر، يقبل في فصل أولى رياض أطفال طالبين وطالبة كحد أقصى، يتم اختيارهم بالتنسيق مع دعاء بلال مستشارة التأهيل والتعليم بالمؤسسة المصرية لأهالي ذوي الاحتياجات البصرية.

10- الأماكن المتاحة في كل فصل 25 تلميذا وتلميذة، ولا يمكن قبول أية طلبة إضافيين تطبيقًا للبروتوكول الموقع، والذي يمثل أساس هذه المدرسة.