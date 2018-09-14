تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطلين وسائق، في اتهامهم بإشهار أسلحة بيضاء وإصابة أحد الأشخاص، والاستيلاء على أمواله، أثناء استقلالهم سيارة سوزوكي، من أمام قرية سندنهور ببنها.

وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارًا من مباحث بنها في المحضر رقم 22263 لسنة 2018 جنح مركز بنها، يفيد إصابة أحد الأشخاص ويدعى "م. م. ح"، بجرح قطعي بالذقن والساعد الأيمن، و"م. ا. م" أثناء توقفهما بطريق "مصر – الإسكندرية" الزراعي أمام نفق سندنهور، اتجاه القاهرة استقلا سيارة سوزوكي فان بيضاء اللون، بها قائدها وشخصان آخران، وعقب تحركهم قام مستقلي السيارة بإشهار أسلحة بيضاء وهدداهما، واستولوا من الأول على مبلغ 800 جنيه، والثاني 400 جنيه، وحال قيام الأول بمقاومتهم أحدثوا إصابته، وتركوهما أمام قرية كفر الحصة.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهمين الهاربين بأكمنة، أعدت لذلك بمنطقة كفر الجزار ببنها، وبحوزة كل منهما سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك والمتهم المضبوط، وأقرا أن السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما هو المستخدم في ممارسة نشاطهما الإجرامي وأضافا قيامهما بالتصرف في المبلغ المالي المستولي عليه من المبلغان بصرفها على ملذاتهما.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.