نظمت مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، اليوم، قافلة طبية في إطار حملة "عنيك في عنينا" للكشف عن مسببات العمى بقرى الأقصر وهي الحملة التي ترعاها رئاسة الوزراء في عدد كبير من المحافظات.

ونجحت الحملة التي استضافتها قرية القضا بمركز إسنا جنوب الأقصر في الكشف على نحو 1200 شخص وصرف أدوية مجانية لهم، والتجهيز لإجراء عمليات مجانية لمن يحتاج لعمليات.

وقال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة "صناع الخير" للتنمية، أن هذه هي القافلة الثامنة التي تطلقها المؤسسة بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن المؤسسة تولي اهتمام كبير بمحافظات الصعيد، وأن قوافل عنيك في عنينا بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، تنطلق في محافظة الأقصر بالتنسيق مع قيادات المحافظة لدعم أهالينا بالصعيد.

وأضاف عبد الفتاح أن قوافل "عنيك في عنينا" بالأقصر تلقي إقبالا كبيرا من الأهالي، وأنه جرى اختيار أماكن القوافل بعناية شديدة واستهداف المناطق النائية والبعيدة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الأقبال كبير جدا، وسيتم إجراء العمليات للحالات المستحقة بعد دراسة الحالات من خلال الأبحاث الميدانية لفريق "صناع الخير" بالمحافظة.