رغم ما يتعرض له الاقتصاد التركي من ظروف حرجة، تزعم تركيا قدرتها على تسجيل رقم قياسي عالمي في صنع "أكبر كرة آيس كريم".

وكانت شهدت ولاية قهرمان مرعش، جنوب تركيا، الجمعة، مهرجان دولي للمرطبات والثقافة والفن، وعلى هامش المهرجان تم نقل رافعة كرة "آيس كريم" إلى الساحة الرئيسية المستضيفة لفعاليات المهرجان، وقدرت هيئة مختصة وزنها بنحو طنين "ألفي كيلوجرام"، فيما بلغ قطرها نحو 171 سنتيمترا، ما يعني أنها ستتكلف خامات بأموال باهظة في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من أزمة حقيقية.

وفي كلمة، خلال افتتاح المهرجان، قال نائب والي قهرمان مرعش، بيرام أوز، إن هذه الصناعة باتت رمزًا للولاية، وتشتهر ولاية قهرمان مرعش بالمرطبات المصنوعة من حليب الماعز والسحلب، بقوامٍ متماسك يقاوم الذوبان، وفقا لـ"وكالة الأناضول".

وتخللت فعاليات المهرجان عروض لفرق رقص، فيما وزعت شركات منتجاتها مجانًا للزوار، عبر أجنحة خاصة.

وتعرضت الليرة التركية للانهيار بعد خسارتها حوالي 30% من قيمتها مقارنة بالدولار الأمريكي، وانخفاض حجم التداول في السوق المالي إلى 17% أو إلى 40% إذا جرى قياسه على الدولار الأمريكي وفقا لـ"بي بي سي".