أعلن جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا، تجميع 4 آلاف طن قش أرز، في 14 موقع بنسبة حصاد تتعدى الـ23%، وتحرير 19 محضرا، لمزراعين قاموا بحرق قش الأرز، وأن نسبة الحصاد تعدت الـ 23%.

وأوضح الجهاز فى بيان صحفي، اليوم السبت، من خلال الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة من معدات ودعم مادي في إطار تفعيل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، جرى فتح 14 موقع تجميع لقش الأرز بمراكز المحلة الكبرى، في بسيون قطور.

وأسفرت حتى الآن عن تجميع 4 ألاف طن قش أرز، وتوقير أكثر من 94 معدة من مكابس ومفارم وجرارات بقيمة إيجارية رمزية، وفتح المواقع ودعمها بقيمة 50 جنيها، للطن الواحد باشترلطات ميسرة للشباب، ضمن استراتيجية استثمار منهج القيمه المضافة لرفع القيمه التجارية والاقتصادية لقش الأرز وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما أعلن الجهاز، عن تحرير 19 محضرا، لمزراعين قاموا بحرق قش الأرز، وأن نسبة الحصاد تعدت الـ 23%، ضمن تلقى الجهاز على مدار الساعة تقارير من قبل مديريات الزراعة بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاة الرياح، وتصوير القمر الصناعي برصد أي نقاط للحرق، وأدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطه بتقنية الـ "GPS" لتحديد الموقع وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز.