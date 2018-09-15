قال اللواء الدكتور محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير العسكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثنى على الدور البطولي، الذي تقوم به القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والإشراف على تنفيذ المشروعات العملاقة التي افتتحها الرئيس مؤخرًا، خلال لقائه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "غرفة الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب اتخاذ كل أساليب الحذر واليقظة وتأمين المنشآت والأهداف الحيوية، موضحًا أن عملية سيناء 2018 استطاعت أن تقضي على الكتلة الصلبة للإرهابيين والإرهاب وأن تقضى على بنيتهم الأساسية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تنفذ شعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح للقضاء على الإرهاب"، علمًا بأن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.