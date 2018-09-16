علقت الفنانة منى زكي، سفيرة النوايا الحسنة باليونيسف، على ظاهرة التنمر وخاصة الأطفال، موضحة أنها تتعرف على التنمر في المدارس من حكايات ابنتها في المدراس وكذلك أولاد أقاربها، سواء التنمر الذي تعرضوا له شخصيا أو حدث أمامهم لأصدقائهم.

وأضافت " زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، أن ظاهرة التنمر تحدث يوميا لأطفال كثيرين داخل المدارس أو خارجها، "بنتي جرى التنمر معها بس بسيط"، موضحة أن الجميع لديه عيوب سواء في شخصيته أو شكله أو غيره.

وأشارت إلى أن التنمر ضد شخص ما يجعله غير واثق في نفسه ويهز شخصيته، موضحة أن أحد اساتذة الجامعة كان يراها "حولة" وكان دائما يقول لها ذلك، كما أن زوجها الفنان أحمد حلمي كان يتعرض للتنمر بأن "ودانه كبيرة"، مازحة: "هو فعلا ودانه كبيرة".