بعد حديث شاكر.. خبراء يوضحون أهمية السد العالي وحجم الطاقة المنتجة منه

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في حديثه لـ"الوطن"، أن السد العالي يعمل بكامل طاقته ولا صحة لتوقفه في أي لحظة عن إنتاج الكهرباء، مؤكدًا أن الوزارة تدرس وجود أي تأثيرات لسد النهضة الإثيوبي على السد العالي بعناية شديدة وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري المعنيتان بالأمر.

السد العالي من المصادر المهمة لإنتاج الطاقة في مصر لا يمكن الاستغناء عنها، وفقا لرؤية الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة، موضحًا أن تهتم بالسد العالي وتجري صيانة بصفة دورية لضمان مستوى كفاء السد، وتبلغ قدرة المركبة لانتاج الكهرباء من السد العالي 2100 ميجاوات للساعة.

وأوضح عزيز لـ"الوطن"، معنى أن السد العالي يعمل بكل طاقته، أنه ممتلئ بالمياه بما يكفي لتشغيل التوربينات ويتم إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن السد العالي يساهم بنحو 7% من الكهرباء في مصر.

وقال الدكتور محمد السنوسي، خبير الطاقة، إن السد العالي يمثل مصدرًا أساسيًا لإنتاج الطاقة، لا يمكن أن تهمل الدولة هذا المصدر لما له من أهمية، مؤكدا أن خطة الدولة في إنتاج الكهرباء ليست الاعتماد على مصدر وأحد ولكن الاعتماد على مصادر متتعد لإنتاج الكهرباء، لذلك نري في تنوع مشاريع الكهرباء.

وأوضح السنوسي لـ"الوطن"، أن انتاج السد العالي من الكهرباء ما يقرب من 5 إلى 7% من إنتاج الكهرباء في مصر، كما أن الدولة تنظر إلى أبعد من السد العالي وهو الاهتمام بتوليد الكهرباء من مجرى النيل، لذلك تم إنشاء سد أسيوط لتوليد الكهرباء، وإجراء صيانة دورية للسد العالي للتأكد من عمله بكفاءة.