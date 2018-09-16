اعترف عامل بمركز المنشأة بسوهاج، بقتل ابنته المتزوجة ودفنها في المقابر، قبل إبلاغه الشرطة باختفائها من منزله لإقامتها معه بسبب سفر زوجها للخارج، موضحًا في محضر الشرطة، أنه قتلها ووضعها داخل جوال ودفنها في مقابر القرية بزعم سوء سلوكها، واستخرجت الجثة ونقلت لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء هشام الشاقعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، بورود بلاغ من "كامل. و. أ"، (68 عاما - عامل) بغياب ابنته "منى"، (27 عاما - ربة منزل) متزوجه من عامل بدولة ليبيا، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وأسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز، إلى أن المذكورة سيئة السمعة، وبمواجهة المبلغ وتطوير مناقشته قرر قيامه بقتلها عن طريق كتم أنفاسها للسبب المشار إليه، مضيفًا أنه تخلص من الجثة بوضعها داخل جوال ودفنها بمقابر القرية.

وانتقل إلى مكان الواقعة، العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وأرشد المتهم عن مكان دفن الجثة وعثر عليها بحفرة بعمق 2 أمتار، وتم استخراجها، وبمناظرتها تبين أنها في حالة تعفن، وأُخطرت النيابة العامة والتي انتقلت لإجراء المعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 4104 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.