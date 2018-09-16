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615 مليون جنيه محفظة التمويل العقارى بـ«التنمية الصناعية»

615 مليون جنيه محفظة التمويل العقارى بـ«التنمية الصناعية»

لتأهيل كوادر جديدة.. بنك مصر يطلق مبادرة «التدريب من أجل التوظيف» بالتعاون مع المعهد المصرفى

لتأهيل كوادر جديدة.. بنك مصر يطلق مبادرة «التدريب من أجل التوظيف» بالتعاون مع المعهد المصرفى

ندوة "أربعون عاماً على اتفاقية كامب ديفيد" بجامعة عين شمس

ندوة "أربعون عاماً على اتفاقية كامب ديفيد" بجامعة عين شمس

لدعم ومساندة الصادرات المصرية.. «القاهرة» يوقّع اتفاقية تعاون مع بنك أوزبكستان

لدعم ومساندة الصادرات المصرية.. «القاهرة» يوقّع اتفاقية تعاون مع بنك أوزبكستان

ننفرد بنشر خطة إنشاء البنك المركزى الأفريقى ACB والعملة الموحدة للقارة السمراء

ننفرد بنشر خطة إنشاء البنك المركزى الأفريقى ACB والعملة الموحدة للقارة السمراء

بالصور| أعمال حماية وادي إسلاف بمدينة سانت كاترين من مخاطر السيول

بالصور| أعمال حماية وادي إسلاف بمدينة سانت كاترين من مخاطر السيول

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جائزة نوبل للحماقة تسلم جوائزها لـ10 فائزين.. تعرف إلى أبرز الأبحاث

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الحكومة تحاصر كارثة «الغسيل الكلوى»

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