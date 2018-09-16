في إطار الاحتفال بمرور 60 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية المكسيكية، والاحتفال بالعيد الوطني للمكسيك، تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، حفلين لفرقة "ياوكواوهتلى" للفكلور والرقص الشعبى المكسيكية، "بمصاحبة فرقة "ماريتشى جاريبالدي" الموسيقية.

تقدم الفرق حفلها الأول في الـ8 مساءً يوم الثلاثاء 18 سبتمبر الجاري، بدار أوبرا الإسكندرية، يتضمن الحفل باقة من أشهر المؤلفات الموسيقية والرقصات الفلكلورية المكسيكية منها "غضب النهر الشجاع"، "مياه نهر النونو" افا لـ تشيواوا، مازتلان، الديك الصغير، السلك، "الثور مامبو" لـ سينالوا، الثور، الخرابى ناياريتا لـ ناياريت، الساحرة، السمراء، لابامبا لـ فيراكروس من فير اكروس المغرورة، لابيتينيرا، طائر الكريكوي، الثور الحالم لـ سان لويس بوتو سى، مصارعة الديوك، الصقر العجوز، الاباخيناس، البداية والخرابى بايتولـ خاليسكو.

والحفل الثاني الذي يقام بمسرح الجمهورية في الـ8 مساءً الأربعاء المقبل 19 سبتمبر الجاري، بمشاركة فرقة الحرية للفنون الشعبية بفاصلاً يضم مجموعة من أشهر التابلوهات الراقصة منها الزفة الإسكندراني، الغزل الإسكندراني، عرب العامرية، الملاية اللف، عمار يا إسكندرية ، مولد أبوالعباس، الصيادين وحلقة السمك بالإضافة إلى الألعاب الشعبية.

الجدير بالذكر، أن فرقة "ياوكواوهتلى" (النسر المحارب) للباليه الشعبي، تأسست على يد أوسكار لوفانو بهدف الحفاظ على ثراء الثقافة والتقاليد المكسيكية من خلال الرقصات الشعبية، وفرقة "ماريتشى جاربيابيالدي"، هى فرقة موسيقية من كلية "ساوثويستيرن"، وهى أول كلية بالعالم تمنح شهادة علمية لموسيقى الماريتشي وتمنح درجة البكالوريوس والماجيستر في الموسيقى والعزف.