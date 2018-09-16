قال الدكتور محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة تحاول قدر الإمكان تقديم الآليات لرعاية العمالة غير المنتظمة والأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن العامل هو ساعد الدولة الأيمن في تنفيذ مشروعاتها القومية والداعم للدولة في برامجها، وأنه لابد من تضافر الجهود كافة لدفع جهود التنمية في مصر.

وأشار سعفان، إلى أنه تم تنفيذ 7747 مشروعاً بقيمة 1.6 تريليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كان للعامل المصري دور بارز في تنفيذها، مضيفا انخفاض نسبة البطالة في مصر لتصل إلى 9.9%، ومن المتوقع انخفاضها في المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم، لمحافظة البحيرة، التي استقبله فيها محافظ الإقليم اللواء هشام آمنة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وافتتح خلالها ملتقى السلامة والصحة المهنية للعاملين بالقوى العاملة، الذي نظمته مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع شركة بتروجيت، بمجمع دمنهور الثقافي، وتم خلاله توزيع "شهادات أمان" على 1574 من العمالة غير المنتظمة.

وأوضح سعفان، أن الوزارة ماضية بكل جدية في الاهتمام بالعمال، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة توفير الحماية التأمينية للفئات البسيطة والحرفية، وخاصة للعاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة والحرفية الذين ليس لديهم دخل ثابت.