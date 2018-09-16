قالت عبير أحمد، مسؤول المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إنه جرى وضع بروتوكول تنظيمي للمدارس الأمريكية الموجودة في مصر، والتواصل مع هيئات اعتماد رسمية في واشنطن من خلال السفارة المصرية هناك، والاتفاق مع 4 هيئات فقط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم اليوم.

وأضافت عبير، أن الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات المصرية والحكومية الخاصة وهي "sat" جرى التحايل عليها و"ضربها" من أجل القبول بالجامعات دون وجه حق، لذا جرى تزويد الامتحانات المعيارية قبل القبول بالجامعات المصرية وهي "aP، act" مؤكدة تحديد إعداد المتقدمين للجامعات وقطاعاتهم العلمية للتحكم في الأعداد أيضا، ومن ثم لم تعد الشهادة الأمريكية بالسهولة التي يهرب إليها الطالب بعد فشله في التعليم المصري أو الـ"ig".