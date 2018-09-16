قضت محكمة سنورس الجزئية، اليوم، بمعاقبة مهندس بأحد الشركات المسئولة عن تطوير منطقة المحميات، بمحافظة الفيوم، بالسجن 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيها، وكفالة 10 آلاف جنيها، والمصادرة غيابيا، بتهمة اتلاف تكوينات جيولوجية بالمنطق.

كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد كاظم، رئيس المحكمة، وأمانة سر أحمد أنور، في القضية رقم 8917 لسنة 2018 جنح سنورس، بغرامة إضافية 5 آلاف جنيها لعدم تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي خلال الأعمال، وأدانته المحكمة بإتلاف تكوينات جيولوجية (البطيخ الجيولوجي)، وممارسة نشاط في مناطق تطبيق قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983م.

كان الدكتور عمرو هيبة، مدير عام المحميات الطبيعية بالفيوم سابقاً، والباحث الجيولوجي حاليا، وفريق التفتيش البيئي بمحميات الفيوم، ضبطوا عدد من الجرارات والمعدات الثقيلة داخل المناطق ذات الحساسية العالية بمحمية قارون الطبيعية، وطبقوا قانون المحميات الطبيعية، طبقا للضبطية القضائية الممنوحة لفريق العمل، وحرروا محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي أمرت بضبط وإحضار المقاول المنفذ لتلك العمليات المخالفة.

أحيلت الواقعة لمحكمة سنورس الجزئية، التي أصدرت حكمها المتقدم غيابيا.