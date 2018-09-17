قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، بشأن استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي، إن الاستقالة حق لكل موظف ويجوز لكل موظف يعمل بالدولة أن يستقيل سواء لأسباب خاصة أو عامة.

وانتقد السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي بسبب عدم توافر الظروف المناسبة للعمل، قائلًا: "إنه كان يجب عليه ان يقوم بتوفير هذه الظروف الملائمة باعتباره رئيسًا لمصلحة الطب الشرعي".

وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي تعتبر استقالة عامة ولا تحتاج للتحقيق في أسبابها.