قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتوقع تحقيق 5 مليارات جنيه عوائد من الخردة الموجودة بمصنع الحديد والصلب.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تعتزم تدشين مصنعا لتجهيز الخام بواقع 40 ألف طن شهريا، واستخدام العائد لتطوير المصنع و سداد مديونيات الشركة.

وأوضح الوزير، أن إجمالي خسائر شركة الحديد والصلب بلغت 750 مليون جنيه، ويتم حاليا الإعداد لإعادة التشغيل التجريبي لحصر الأضرار التي نتجت عن عدم تشغيل الأفران بشكل مستمر منذ 2014 وحتى الآن.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل فرني 3 و4 لمدة 3 أشهر مطلع شهر نوفمبر المقبل.