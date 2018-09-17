عقد اللواء إيهاب زهني، رئيس مركز مغاغة بالمنيا، اجتماع تنفيذي بديوان الوحدة المحلية لمناقشة الاستعداد للمدارس وصيانتها وتوفير الكتب الدراسية.

ووجه رئيس مركز مغاغة بالمنيا، باستمرار المتابعه والمرورعلى المدارس وإنهاء أي مشاكل تعوق العملية التعليمية، مشيرًا إلى افتتاح مدرسة الصعايدة في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد وضرورة محاربة الأمية من خلال تفعيل دور مشاركة الجمعيات الأهلية في القضاء على الظاهرة.

قال رئيس المركز، إن المحافظ اللواء قاسم حسين وجه بتكثيف أعمال تطهير ونظافة مخرات السيول، ونواتج التطهير بالترع والمصارف بالقرى ورفع القمامة من جميع الأحياء بالإضافة إلى أعمال التجميل بالميادين.

كما شدد، على سرعة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد وعلى عدم حرق مخلفات الزراعة وتحرير المحاضر لمن يخالف ذلك.

أكد رئيس المركز، على ضرورة متابعة تعريفة الركوب أول بأول والمرور على أعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها للتيسير على المارة والمركبات، وفيما يتعلق بمجال الصحة، شدد على تفعيل دور الوحدات الصحية بالقرى والمرور الدائم عليها، وتنظيم القوافل الطبية بصفة مستمرة بها.