عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، اليوم، اجتماعًا مع مديري عموم التعليم العام ومديري التعليم الابتدائي وموجهي رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، لمناقشة كافة النقاط الخاصة بالنظام الجديد للتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2018/2019، بحضور دكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي ورياض الأطفال، والأستاذ محمد حلمي مدير العام الإدارة العامة لرياض الأطفال.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان اليوم، إن حجازي أكد أن نجاح نظام التعليم الجديد يتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق، مشيرًا إلى أن الهدف هو العمل على إكساب الطالب مهارات القرن الحادى والعشرين؛ لمواكبة سوق العمل بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 لبناء إنسان مصري مبدع ومبتكر.

أوضح حجازى أن أساس التعليم هو إعداد الفرد للحياة، فيجب أن تكون أنشطة التعليم من الحياة أو محاكاة للحياة حتى يخرج المتعلم للحياة قادرًا على تطويرها وتطوير ذاته، مضيفًا أن الكتاب لم يصبح المصدر الوحيد للمعرفة، ودور المعلم مساعدة الطالب على بناء المعرفة لديه وليس إكسابها للطالب، مما يجعله غير قادر على إدارتها أو إنتاجها، لذا جاءت مناهج النظام الجديد للتعليم لتركز على امتلاك التلاميذ لمهارات البحث والتقصى ومهارات التفكير بأنواعه، واستثمار كل طاقة التلاميذ، والعمل على نموهم الشخصي والاجتماعي، فجاء كتاب متعدد التخصصات (الباقة)، وهو كتاب أنشطة يحاكي الحياة في العديد من المجالات، اعتمد على وحدة المعرفة وتكاملها، وهدفه بناء شخصية الطالب، ويتناول أنشطة علوم، ورياضيات، ودراسات، وأنشطة فنون، أما كتاب اللغة العربية فهو منفصل لضرورة الاهتمام بلغتنا التي تعبر عن هويتنا.

كما أضاف حجازي أن كتاب الباقة يقوم بتدريسه أثنان من المعلمين ليظلوا مع الفصل طوال العام، ويتم التنسيق بينهم لتبادل الأدوار، مشددًا على أن التركيز يكون على بناء شخصية الطالب وليس الاهتمام بتقديم أكبر قدر من المعلومات، وعدم تقديم معلومات جاهزة للطلاب بل مساعدتهم على بناء المعرفة بأنفسهم وبناء شخصيتهم.

وفي السياق نفسه، ناقش حجازي القرارين الوزاريين رقم (342) ورقم (343) الخاصين بنظام التعلم والمقررات بمرحلة رياض الأطفال بمستواها (الأول والثاني) والصف الأول الابتدائي، موضحًا كل جزئية وردت بهما، وطريقة التقييم الجديد، حيث يرسل إلى ولي الأمر بطاقة توقعات (يفوق التوقعات، يلبي التوقعات، أحيانًا، لايلبي التوقعات)، كما ناقش جدول الفترات بنوافذه المختلفة بالمراحل الثلاث السابقة، مشددًا على ضرورة استخدام المعلمين لدليل المعلم الذي يساعدهم على فهم وتنفيذ الأنشطة.

وفى نهاية الاجتماع، وجه حجازي جميع المديريات التعليمية بضرورة متابعة انتهاء المدارس من وضع الجداول الدراسية، وتوزيع المنهج، ووصول جميع الكتب إليها وتوزيعها على الطلاب، وكذلك توزيع دليل المًعلم على المعلمين، مشددًا بضرورة موافاة الوزارة بتقرير نصف شهري عن الأداء الخاص بكل مديرية.