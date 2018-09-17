استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم، هاني شكري الرئيس التنفيذي لشركة JWT المسؤولة عن حملة الترويج الدولية لمصر خلال الـ3 سنوات الأخيرة، والتي انتهت مدة التعاقد معها، اليوم.

وقدمت المشاط الشكر للرئيس التنفيذي للشركة على الجهود التي بذلتها للترويج لمصر عالميًا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن التعاون البناء مع الشركة منذ تولي المشاط الوزارة كانت مختلفة عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلى الحملة الناجحة التي أطلقتها الوزارة خلال أكبر حدث رياضي عالمي وهو بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، إذ كانت مصر راعيًا إقليميًا إفريقيا رسميا للبطولة تحت شعار حملة "مصر - اكتشف واستثمر"، وتضمنت الترويج لمصر داخل الملاعب، كما شملت العديد من الأحداث التفاعلية في روسيا ودوّل أخرى في أوروبا.

وقال هاني شكري إن شركة JWT فخورة بما قامت به خلال السنوات الثلاثة السابقة للترويج للسياحة المصرية حول العالم، معربًا عن سعادته بالتحسن الملحوظ في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن الأسواق السياحية الجديدة التي ساهمت الحملات في فتحها في الهند والصين وأوكرانيا، بدأت أعداد السياحة الوافدة منها في النمو.

وأضاف شكري أن التعاون بين الشركة ووزارة السياحة يرجع إلى أواخر التسعينيات، حيث ساهمت الشركة في حملة "البيت بيتك" لجذب السياحة العربية، كما أهدت الشركة للوزارة عام 2005 بعض المواد الفنية الدعائية، موضحا أنها تولت الحملة الترويحية للوزارة في الفترة من عام 2009 حتى 2011، وأن عام 2010 شهد طفرة في أعداد السياحة الوافدة، وفي 2015 وقع عقد بين الشركة والوزارة لمدة 3 سنوات انتهى اليوم.