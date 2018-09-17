شنت لجنة مصاد التلوث، وإدارة التفتيش بفرع جهاز شؤون البيئة بالمنصورة، اليوم، حملة مكثفة لوقف تلوث مكامير الفحم بالدقهلية، في إطار خطة وزارة البيئة، لموسم التصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحت إشراف المهندسة آمال عطية رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا.

ونفذت الحملة بالاشتراك والتنسيق مع محافظة الدقهلية، ومديرية الأمن، وشرطة البيئة والمسطحات بميت غمر، والحماية المدنية بالدقهلية، ورئاسة مجلس ومدينة أجا، ومدير إدارة البيئة بمركز ومدينة أجا، ومركز شرطة أجا.

وأزالت الحملة مكامير فحم بقرية ميت أبو الحسين بمركز أجا، بعدد 22 مكمورة فحم تعمل مخالفة لقرار محافظ الدقهلية رقم 443 لسنة 2018م، وتحرر عن ذلك محضر انضمامي، بتشكيل اللجنة وأسماء أصحاب المكامير التي تمت إزالتها، وتحرير محاضر لأصحابها.

وشن جهاز شؤون البيئة، خلال الأسبوع الماضي، حملة مكبرة أزالت خلالها 16 مكمورة بقرى حفير شهاب الدين بمركز بلقاس.

وأكد شؤون البيئة، في بيان له، أنه جاري العمل والتنسيق مع باقي المراكز، لإزالة المكامير المخالفة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعضها.

وأوضح أنه يعمل بالتوازي لهذه الحملات علي تطوير وتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي حيث قام من خلال إدارة تقييم الأثر البيئي بتفعيل قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016م والخاص بتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي، وتمكن من توفيق أوضاع 15 مكمورة بالمحافظة، و14 مكمورة بدمياط.