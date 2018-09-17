عقدت، الجمعية العامة لشركات نقل البضائع، وتساهم فيها الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لاعتماد نتائج أعمالها، بحضور اللواء بحري أركان حرب محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأظهرت نتائج الأعمال تحسنًا ملحوظًا في أداء الشركات اتضح من إجمالي الإيرادات المحققة للنشاط الأساسي، خلال العام للشركات، حيث بلغت نحو 165.381 مليون جنيه مقابل 126.470 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 31%، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج متنامية، حيث تم تحقيق أرباح إجمالية قدرها 34.8 مليون جنيه لأول مرة منذ سنوات، وتقليل الخسائر بنسبة 73%، عن العام المالي السابق 2016/2017 بالنسبة للشركات الخاسرة.

وأضافت الشركات أن تحسن أداءها خلال العام المالي 2017/2018 بناء على تنفيذ ومتابعة توجيهات رئيس الشركة القابضة من خلال اللقاءات المتواصلة مع إدارات هذه الشركات وكذا من خلال التوصيات الصادرة باجتماعات المجلس التنفيذي للشركة القابضة، والتي كان لها أكبر الأثر في تصحيح مسار تلك الشركات وتحقيق نتائج إيجابية، حيث تم تفعيل أوجه التكامل بينها وبين الشركات التابعة والشقيقة في مجالات الخدمات والنقل مما أدى إلى تحسين الأداء والمساهمة بدور فعال في أداء الشركات وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة.