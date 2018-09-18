أطلقت مديرية الصحة في محافظة الإسكندرية، قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين بوحدة الحضرة القبلية، لمدة يومين.

وأجرت القافلة الطبية، من خلال عيادات الباطنة الكشف على عدد 154 حالة وعيادة النسا 50 حالة، وعيادة الأطفال 109 حالة وعيادة الرمد 89 حالة وعيادة العظام 191 حالة وعيادة الجراحة 35 حالة وعيادة جلدية 118 حالة وعيادة أسنان 106 حالة، وعيادة أنف وأذن 81 حالة، وعيادة تنظيم الأسرة 83 حالة، وأيضا عيادة المسالك البولية بالكشف على 43 حالة بالإضافة إلى مسح فيروس "سي" وصيدليه لصرف العلاج مجانًا.

وقال الدكتور محمد أبوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن جرى الكشف على 1059 حالة، وصرف العلاج المجاني اللازم لهم، وإجراء تحليل دم على 163 حالة، وتحليل الطفيليات لـ54 حالة، وإجراء أشعة تليفزيونية لـ16 حالة، تحويل 16 حالة للمستشفيات، لعمل اللازم لهم، وتنظيم ندوات تثقيفية لـ 406 شخص.