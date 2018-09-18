ديسمبر المقبل.. المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية جامعة عين شمس

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث بعنوان " رؤى مستقبلية لتطوير التعليم وإعداد المعلم " تحت رعاية ا.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ورئاسة ا.د. ماجد ابو العينين عميد الكلية وذلك في الفترة من ١٧: ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وأوضح ا.د. حازم راشد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر ان المؤتمر هذا العام يناقش دور التعليم في مواجهة التحديات المحلية والتى تتطرق للتعليم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والدولية وكذلك التعليم باللغة العربية فى مقابل التعليم باللغات الأجنبية.

كما يناقش المؤتمر المسؤولية الإجتماعية لوسائل الإعلام فى تطوير التعليم مقابل الإهتمام بتحقيق الأرباح و إدارة التعليم بشكل مركزى مقابل إدارته بشكل لا مركزى و الأنماط التعليمية المختلفة في مصر.

وإضافت ا.د. صفاء عفيفي أمين المؤتمر ان المؤتمر يناقش في محوره الثانى رؤى مستقبلية للتعليم في مناطق الأزمات والنزاع والتعليم فى مناطق الإضرابات السياسية و مناطق النزاع المسلح و برامج الإرشاد النفسي للأطفال بعد تعرضهم للصدمات كما يناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة المتعلقة بالتعليم.