أحال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، 9 أطباء بالمركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة للتحقيق لغيابهم عن العمل.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالواي الجديد، إن المحافظ تفقد المركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة، واكتشف غياب 9 أطباء عن العمل.

وأضافت سيدة، أن قرار المحافظ تضمن إحالة ومجازاة الأطباء العاملين بالمركز طبي بحي الزهور لتغيبهم عن العمل حتى الساعة 9 صباحا، بالرغم من وجود قرار ببدء العمل والكشف الطبي علي المواطنين من الساعة 8 صباحا.

وأوضحت سيدة، أن المديرية أحالت الأطباء للتحقيق مرتين قبل ذلك خلال الفترة الماضية، بسبب تكرار الغياب عن العمل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.