اختتمت أمس بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمشرفات أقسام المبتسرين والعناية المركزة ومنسقي وحدات الترصد بمختلف مستشفيات الصحة بأسيوط والتي اقيمت بقاعة مستشفي الصدر تحت رعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة وإشراف إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد سيد موسي مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة بأسيوط والمدرب المعتمد وذلك في إطار تنفيذ إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة بالمحافظة للبرنامج التدريبي لعام 2018/2019م.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة أن البرنامج التدريبي شارك به ممثلين من كافة مستشفيات أسيوط من أخصائيات تمريض وشملت أقسام الترصد والعناية والمبتسرين لافتا أن الدورة استمرت لمدة يومين متتاليين وحاضر خلالها الدكتور أحمد سيد موسي مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة.

وأوضح الدكتور أحمد سيد موسي مدير إدارة مكافحة العدوي أن الهدف من الدورة هو الحد من انتشار عدوي الالتهاب الرئوي واسمك الدم ومجري البول.

وفي ختام الدورة التدريبية تم منح المشاركين بالبرنامج التدريبي شهادة اجتياز البرنامج والمهارات.